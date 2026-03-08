The Swiss voice in the world since 1935
SVP holt sich Sitz im Wolhuser Gemeinderat

Mit Ivan Wüthrich zieht ein SVP-Politiker in den Wolhuser Gemeinderat ein. Die Stimmberechtigten wählten ihn als Nachfolger von Gregor Kaufmann (Mitte), der neu das Amt des Gemeindepräsidenten übernimmt.

(Keystone-SDA) Wüthrich holte 765 Stimmen und setzte sich damit gegen die SP-Kandidatin Linda Kaufmann (454 Stimmen) und den nicht offiziellen Kandidaten Philipp Breit (50 Stimmen, parteilos) durch, wie die Gemeindekanzlei mitteilte. Die Stimmbeteiligung betrug 53,0 Prozent.

Die Ersatzwahl war nötig, weil der aktuelle Finanzvorsteher und Gemeinde-Vizepräsident Gregor Kaufmann (Mitte) in stiller Wahl zum neuen Gemeindepräsidenten gewählt wurde. Er wird per 1. September Nachfolger des parteilosen Gemeindepräsidenten Bruno Duss.

Im Wolhuser Gemeinderat halten die SVP und die FDP je einen Sitz, die Mitte drei Sitze.

