SVP könnte laut Wahlumfrage historische 30-Prozent-Marke knacken

Keystone-SDA

Würden jetzt Wahlen stattfinden, könnte die SVP die historische Marke von 30 Prozent Wähleranteil knacken. Zu den Gewinnern gehören laut der am Freitag publizierten Umfrage auch die SP und die Grünen. Die liberalen Kräfte verlieren.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die SVP käme mit einem Plus von 2,5 Punkten auf 30,4 Prozent Wähleranteil – ein noch nie erreichter Höchstwert. Dies zeigt das Wahlbarometer, welches die Forschungsstelle Sotomo im Auftrag der SRG zur Halbzeit zwischen den Wahlen 2023 und 2027 publizierte.

Der europaweite Trend zu konservativen Parteien sei auch in der Schweiz sichtbar, jedoch moderat. SP und Grüne legen je 0,5 Punkte zu. Verluste gibt es für Mitte, FDP und GLP. Die FDP fällt mit 13,3 Prozent auf ein Allzeittief und Rang vier, hinter SVP, SP und der Mitte. Danach folgen Grüne, GLP und EVP.

Die Online-Umfrage basiert auf Angaben von 32’147 Stimmberechtigten zwischen dem 25. August und 11. September. Die Daten wurden gewichtet und entsprechen einer repräsentativen Stichprobe mit einer Fehlerquote von +/-1,2 Prozentpunkten.

