SVP-Kandidat Thuillard und SP-Mann Nordmann praktisch gleich auf

Keystone-SDA

Bei der Ersatzwahl für die zurücktretende SP-Regierungsrätin Rebecca Ruiz im Kanton Waadt ist es am Sonntag zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Jean-François Thuillard (SVP) und Roger Nordmann (SP) gekommen. Thuillard machte rund 2000 Stimmen mehr als Nordmann.

(Keystone-SDA) Der SVP-Kandidat Thuillard erreichte 103’723 Stimmen, Nordmann erhielt 101’855 Stimmen. Das absolute Mehr lag bei 115’122 Stimmen, wie aus den Zahlen der Waadtländer Staatskanzlei hervorgeht.

Gewählt wurde damit zunächst niemand. Es kommt am 29. März zu einem zweiten Wahlgang. Die Kandidatin von Ensemble à Gauche (EàG), Agathe Raboud Sidorendko, bildete das Schlusslicht mit 17’927 Stimmen.

Die Wahlbeteiligung lag bei 50,5 Prozent.