SVP legt bei Kantonsratswahlen in Obwalden zu

Keystone-SDA

Die SVP ist im Obwaldner Kantonsrat neu die stärkste Partei. Vor allem die Mitte und die SP mussten Verluste hinnehmen.

(Keystone-SDA) Die SVP hält neu 18 der 55 Sitze. Sie legte gegenüber 2022 um 5 Sitze zu. Die Mitte, bislang stärkste Kraft in Obwalden, verlor 4 Mandate und kommt noch auf 15 Sitze. Die FDP verlor einen Sitz und ist noch mit 10 Personen im Parlament vertreten.

Die CSP gewann einen Sitz dazu. Mit 5 Sitzen hat sie neu wieder Fraktionsstärke. Die Fraktionsstärke verloren hat dagegen die SP. Sie hat noch 4 Sitze, 2 weniger als bislang. Die GLP, die vor vier Jahren mit 2 Sitzen in den Kantonsrat eingezogen ist, kommt neu auf 3 Sitze.