Die Woche in der Schweiz

Der Bundesrat will Schülerinnen das Tragen von Kopftüchern in öffentlichen Schulen nicht verbieten . Er argumentiert, dass das geltende Recht ausreichend sicherstellt, dass alle am Unterricht, am Sport und am Schwimmunterricht teilnehmen können.

Der Bundesrat hat ein solches Verbot geprüft, nachdem er vom Nationalrat 2024 einen entsprechenden Auftrag erhalten hatte. In einer Mitteilung vom Mittwoch schrieb er nun, dass dies eine Angelegenheit in der Zuständigkeit der 26 Kantone sei. In einer liberalen Gesellschaft sollten Kleidungsvorschriften die Ausnahme bleiben, Schülerinnen sollte es erlaubt sein, in der Schule ein Kopftuch zu tragen.

Muslimischen Schülerinnen pauschal das Kopftuch zu verbieten wäre unfair und diskriminierend, sagt Önder Günes, der Präsident der Föderation Islamischer Dachorganisationen Schweiz. «Das wäre überhaupt nicht schweizerisch und nicht mit der Religionsfreiheit vereinbar», sagt er gegenüber SRF.

Die Aargauer Mitte-Ständerätin Marianne Binder, die den jetzt veröffentlichten Bundesrats-Bericht in einem Vorstoss verlangt hat, ist mit den Antworten nicht zufrieden. «Ich finde, dass das Kinderkopftuch die Entwicklung eines Kindes behindert durch seinen stigmatisierenden und diskriminierenden Charakter», sagte sie gegenüber SRF.

Der Tages-Anzeiger schrieb dazu, das Bundesamt für Justiz liefere einen ideologisch motivierten Bericht und weiche den entscheidenden Fragen aus. «Er wird damit dem Thema nicht gerecht – und den Mädchen erst recht nicht.»