Heute in der Schweiz

Wenn Sie Schweizer Franken rumliegen haben und demnächst einen Urlaub in einem europäischen Land planen, ist jetzt wahrscheinlich der ideale Zeitpunkt, um diese in Euro umzutauschen. Der Euro ist gegenüber dem Schweizer Franken auf einen historischen Tiefstand gefallen. Am gestrigen Dienstag sank er auf 0,9210 Franken, den niedrigsten Stand seit seiner Einführung.

Diese Entwicklung ist auf die traditionelle Funktion des Schweizer Frankens als sicherer Hafen zurückzuführen. Politische und wirtschaftliche Unsicherheiten führen derzeit dazu, dass in Währungen investiert wird, die als sicher gelten. Ein konkretes Beispiel: Die Financial Times berichtete von einem regelrechten Kapitalabfluss aus Frankreich in die Schweiz und nach Luxemburg. Die Bewegung begann mit der Auflösung der Nationalversammlung durch Präsident Macron im Juni 2024 und hat sich seitdem beschleunigt.

Für die Schweizer Wirtschaft ist diese Aufwertung des Franken ein zweischneidiges Schwert. Importe werden billiger, was insbesondere für die helvetischen Haushalte eine gute Nachricht ist. Andererseits macht ein starker Franken Schweizer Produkte im Ausland teurer und benachteiligt somit die exportorientierten Sektoren.

Die Stärke des Frankens ist nicht die einzige Sorge der Schweizer Exportindustrie. Trotz einer Erholung im September belasten die seit Anfang August erhobenen US-Zölle in Höhe von 39% die Schweizer Exporte. Laut den jüngsten Zahlen des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit gingen die Exporte in die USA im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal nominal um 8,2% zurück.