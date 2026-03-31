Syngenta steigert 2025 operativen Gewinn trotz tieferem Umsatz

Keystone-SDA

Der Pflanzenschutz- und Saatguthersteller Syngenta hat sich 2025 nach einem schwächeren Vorjahr wieder robuster gezeigt: Die Gruppe steigerte den operativen Gewinn deutlich, obwohl der Umsatz leicht zurückging.

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(Keystone-SDA) Der Umsatz belief sich im Gesamtjahr auf 28,4 Milliarden US-Dollar, ein Minus von 1 Prozent gegenüber 2024, wie die Syngenta Group am Dienstag mitteilte. Bereinigt um den Rückzug aus dem margenschwachen Getreidehandel, der den Umsatz um rund 1 Milliarde Dollar reduzierte, ergab sich jedoch ein Wachstum von 2 Prozent.

Rückenwind kam aus dem Pflanzenschutzgeschäft, wo höhere Absatzvolumen und Innovationen das Wachstum stützten. Strategisch setzte Syngenta 2025 verstärkt auf margenstärkere Geschäftsfelder, digitale Technologien und Künstliche Intelligenz sowie den Ausbau des wachstumsstarken Biologicals-Geschäfts.

Der operative Gewinn auf Stufe EBITDA stieg um 13 Prozent auf 4,4 Milliarden Dollar, bei konstanten Wechselkursen sogar um 17 Prozent. Die EBITDA-Marge verbesserte sich um 1,9 Prozentpunkte auf 15,4 Prozent.

Haupttreiber für die Verbesserungen waren ein profitablerer Produktmix, Kostendisziplin und strategische Portfolioanpassungen, wie das Unternehmen schrieb.

Gemischtes Bild bei den Geschäftsbereichen

Zwischen den Geschäftsbereichen zeigte sich ein gemischtes Bild: Der Bereich Crop Protection wuchs um 4 Prozent auf 13,7 Milliarden Dollar und profitierte von Innovationen und Lageraufstockungen bei Händlern. Die Saatgutsparte legte um 2 Prozent auf 4,8 Milliarden zu.

Dagegen sank der Umsatz bei Syngenta Group China um 10 Prozent auf 8,3 Milliarden Dollar, vor allem wegen des Rückbaus des Getreidehandels. Die Generika-Tochter Adama stagnierte bei 4,1 Milliarden Dollar in einem weiterhin schwierigen Marktumfeld.

Zudem meldete der Konzern Veränderungen im Topmanagement: Nelson Jiang übernahm per März 2026 die Position des Finanzchefs, während sein Vorgänger Hengde Qin neu als Chief Operating Officer die operative Umsetzung der Strategie verantwortet.

Die Syngenta Group mit Sitz in der Schweiz ist in chinesischem Eigentum. Sie umfasst die Geschäftseinheiten Syngenta Crop Protection mit Sitz in der Schweiz, Syngenta Seeds mit Sitz in den USA, Adama mit Sitz in Israel und Syngenta Group China. Die Syngenta AG war 2017 von Chemchina übernommen worden.