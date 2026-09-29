Tanker aus Gewalt von Piraten befreit

Keystone-SDA

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Sicherheitskräfte der somalischen Region Puntland haben den Öltanker "Honour 25" und seine Besatzung aus der Gewalt von Piraten befreit. Nach Angaben eines Regierungssprechers wurden mehrere Piraten festgenommen. Einige erlitten beim Schusswechsel mit den Sicherheitskräften Verletzungen, hiess es.

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(Keystone-SDA) Der Tanker, der unter der Flagge von Palau unterwegs war und dessen Besatzung vor allem aus Pakistan, Indonesien und Sri Lanka stammt, war am 21. April auf dem Weg in die somalische Hauptstadt Mogadischu gekapert worden. Berichten zufolge hatten die Piraten drei Millionen US-Dollar Lösegeld für Schiff, Ladung und Besatzung gefordert.

Piratenüberfälle vor der Küste Somalias haben in diesem Jahr nach einem Höhepunkt in den Nullerjahren wieder zugenommen. Das britische Handelsmarinezentrum UKMTO hat vor einer erheblich erhöhten Bedrohungslage in somalischen Gewässern gewarnt.