Tausende Fussballfans vor Cupfinal durch Stadt Bern marschiert

Keystone-SDA

In Bern sind am Sonntagmittag vpr dem Cupfinal tausende Fussballfans durch die Stadt marschiert. Die Fans des FC Basel und des FC Biel-Bienne versammelten sich in der Innenstadt und begaben sich in getrennten Fanmärschen zum Wankdorfstadion.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Anhängerinnen und Anhänger des FC Basel trafen sich kurz vor 10 Uhr in der Aarbergergasse und dem Waisenhausplatz. Die Stimmung war friedlich und euphorisch, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort feststellte. Kurz nach 11 Uhr begab sich der Umzug via Lorrainebrücke, Nordring und Wylerquartier auf den Weg zum Stadion.

Auch die Bieler Fans trafen bereits am Morgen in Bern ein. Sie versammelten sich auf dem Kornhausplatz, von wo sie kurz vor 11 Uhr in Richtung Wankdorf aufbrachen. Sie marschierten durch die Altstadt, über die Nydeggbrücke, den Aargauerstalden hoch und via Papiermühlestrasse zum Stadion.

Fans beider Lager zündeten Pyros, Rauchpetarden, vereinzelte Böller und skandierten lautstark Gesänge. Die Stimmung blieb insgesamt aber friedlich, die Berner Kantonspolizei hielt sich zumeist im Hintergrund. Die beiden Fanmärsche verliefen denn auch ohne Zwischenfälle, wie eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage von Keystone-SDA sagte.

Verkehr stark eingeschränkt

Der öffentliche Verkehr war zunächst stark eingeschränkt, teilweise sogar unterbrochen. Betroffen war das gesamte Netz von Bernmobil, wie das Unternehmen bereits im Vorfeld mitgeteilt hatte. Für den Individualverkehr blieben die Strassen teilweise ebenfalls gesperrt.

Das Spiel zwischen dem FC Biel-Bienne und dem FC Basel soll um 14 Uhr angepfiffen werden. Der aktuelle Schweizer Meister Basel gilt in diesem 100. Cupfinal der Geschichte als Favorit. Drittligist Biel schaltete auf dem Weg in den Final mit YB und Lugano zwei Mannschaften aus der höchsten Spielklasse aus, ist aber klarer Aussenseiter. Das Wankdorfstadion ist ausverkauft.