Tesla rechnet mit Produktionssteigerung in deutschem Werk

Der US-Elektroautobauer Tesla peilt für sein europäisches Autowerk in Grünheide bei Berlin trotz schwieriger Marktlage in Deutschland eine erneute Steigerung der Produktion im Jahr 2026 an. Laut dem Unternehmen werden im Werk wöchentlich gut 5000 Fahrzeuge hergestellt.

(Keystone-SDA) In jedem Quartal habe Tesla im abgelaufenen Jahr die Produktion weiter steigern können – so wie geplant, sagte Werksleiter André Thierig zur deutschen Nachrichtenagentur DPA. Damit schaue man auch positiv in das neue Jahr und rechne mit einer weiteren Steigerung.

«Wir konnten die Arbeitsplätze hier sichern, waren niemals wie andere Industriestandorte in Deutschland von Produktionsstillstand oder Stellenabbau betroffen», sagte der Werksleiter. Der Standort sei auch im Jahr 2025 weiter ausgebaut worden mit substanziellen Investitionen nicht nur in den Anlauf der Modelle. Die aktuelle Lage bezeichnete der Werksleiter als «stabil».

Die Autobranche steckt weltweit in einer Profitabilitätskrise. In Deutschland hat der Elektroautomarkt wieder angezogen, für Tesla bleibt er dort aber schwierig.