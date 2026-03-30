Thun feiert ersten Regierungsrat seit fast hundert Jahren

Keystone-SDA

Erstmals seit fast 100 Jahren ist die Stadt Thun wieder im Berner Regierungsrat vertreten. Zur Wahl von Stadtpräsident Raphael Lanz (SVP) in die Kantonsregierung gibt es im Mai eine öffentliche Feier.

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(Keystone-SDA) Das gab die Stadt Thun am Montag bekannt. Die Wahlfeier auf dem Rathausplatz soll am Donnerstag, 21. Mai, stattfinden.

Raphael Lanz schaffte am Sonntag den Sprung in die Kantonsregierung. Der letzte Thuner Regierungsrat war Emil Lohner, der von 1909 bis 1928 dem Regierungsrat angehörte.