Thurgauer Polizei stoppt stark alkoholisierten Lieferwagenfahrer

Keystone-SDA

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Die Thurgauer Kantonspolizei hat am Dienstag in Wilen bei Wil einen stark alkoholisierten Lieferwagenfahrer aus dem Verkehr gezogen. Bei der Atemalkoholprobe wurden 1,22 mg/l gemessen, was umgerechnet rund 2,44 Promille entspricht. Seinen Führerausweis ist der Mann los.

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(Keystone-SDA) Eine Patrouille hielt den 43-jährigen Lieferwagenfahrer kurz vor 19.30 Uhr für eine Kontrolle an, wie die Kantonspolizei Thurgau am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb. Der Pakistaner wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.