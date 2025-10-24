Tonnenschwerer Stein rollt während Sturm in Baden AG auf Strasse

Keystone-SDA

Während des Sturms "Benjamin" ist am Donnerstag in Baden AG ein rund 2,5 Tonnen schwerer Felsbrocken auf eine Strasse gerollt. Zudem wurden im Kanton Aargau mehrere Bäume entwurzelt. Bei der Notrufzentrale gingen rund 50 Meldungen in Zusammenhang mit dem Sturm ein.

(Keystone-SDA) Von einer Scharte am Martinsberg in Baden brach kurz vor 17 Uhr ein Felsbrocken ab, wie die Kantonspolizei Aargau am Freitag in einer Mitteilung schrieb. Der rund 2,5 Tonnen schwere Stein rollte den Hang hinunter und landete auf der Bruggerstrasse. Trotz dichtem Feierabendverkehr sei niemand verletzt worden.

Die Feuerwehr beseitigte den Felsbrocken. Gemäss Fachleuten gehe vom Hang keine weitere Gefahr mehr aus, hiess es im Communiqué weiter.

Insgesamt zählte die Notrufzentrale rund 50 Meldungen in Zusammenhang mit dem Sturm, der gemäss der Polizei bis in die späten Abendstunden über den Kanton fegte. Dieser entwurzelte Bäume, liess Äste abbrechen oder blies lose Gegenstände fort und drückte Baustellenabschrankungen um. Meldungen über Verletzte oder grosse Schäden liegen der Kantonspolizei nicht vor.