Trauerflor und kurze Ansprachen am Kerzerslauf nach Postautobrand

Keystone-SDA

Der Postautobrand vom 10. März mit sechs Todesopfern überschattet den diesjährigen Kerzerslauf vom Samstag. Die Organisatoren stellen Helfenden und Laufenden einen Trauerflor zur Verfügung. Zudem richtet der OK-Präsident vor dem Start einige Worte an die Anwesenden.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Der erste grössere Laufevent des Jahres wird am Samstag in gedämpfterer Stimmung als üblich stattfinden. Zu nah ist das tragische Geschehen im Zusammenhang mit dem Postautobrand in Kerzers noch.

Bereits vor Tagen entschieden die Veranstalter des Laufes, auf die sonst obligate Warm-up Party zu verzichten. Für die Helfenden und Laufenden stellt das Organisationskomitee einen Trauerflor zur Verfügung, der getragen werden kann im Gedenken an die Opfer. Eine schwarze Trauerschleife ist auch als optisches Element auf Plakaten oder Bildschirmen zu sehen, wie OK-Präsident Markus Ith der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Freitag auf Anfrage sagte.

Ith wird zudem vor den drei grossen Startblöcken jeweils einige Worte an die Anwesenden richten, wie er ausführte.

Am 10. März zündete sich ein 65-jähriger Mann in einem Postauto in Kerzers an. Sechs Menschen, darunter der randständige, psychisch instabile Täter, kamen ums Leben. Weitere fünf Personen wurden zum Teil schwer verletzt.

Der Kerzerslauf findet jeweils am dritten Samstag im März statt und gilt in der Schweizer Laufszene als Saisonauftakt. Gelaufen werden unterschiedliche Distanzen, die Hauptstrecke beträgt 15 Kilometer. Zum Lauf werden gegen 8000 Teilnehmende erwartet.