Trump gibt Krebserkrankung von Stabschefin Wiles bekannt

Keystone-SDA

Die Stabschefin im Weissen Haus, Susie Wiles, ist nach Angaben von Präsident Donald Trump an Brustkrebs erkrankt. "Leider wurde bei ihr Brustkrebs im Frühstadium diagnostiziert, und sie hat beschlossen, sich dieser Herausforderung UMGEHEND zu stellen", teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. Wiles werde während ihrer Behandlungszeit "praktisch die ganze Zeit" im Weissen Haus sein und ihre Arbeit fortsetzen.

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(Keystone-SDA) «Susie ist als eine meiner engsten und wichtigsten Beraterinnen eine starke Persönlichkeit und zutiefst dem Dienst am amerikanischen Volk verpflichtet», so Trump weiter. Dass sie ihre Arbeit trotz Krankheit fortsetze, zeige, was sie für eine starke Persönlichkeit habe.