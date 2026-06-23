The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Umstrittene Franchisen-Erhöhung

Keystone-SDA

Der Bundesrat will die Mindestfranchise auf 400 Franken anheben und Anpassungen künftig mit einem automatischen Mechanismus regeln. Bürgerliche und Versicherer sind dafür - SP und der Städteverband dagegen. Dazwischen stehen Gesundheitsdirektoren und die Mitte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Mit der Franchisenerhöhung und dem Anpassungsmechanismus sollen Versicherte bei der Inanspruchnahme medizinischer Leistungen zurückhaltender werden – wodurch die Prämien gesenkt werden können.

Die bürgerlichen Parteien FDP und SVP sowie der Versichererverband Prio.swiss begrüssen die Vernehmlassungsvorlage. Sie versprechen sich hohe Einsparungen, mehr Eigenverantwortung und eine Entlastung des Mittelstands.

SP, Städteverband und Konsumentenschutz lehnen die Revision ab: Die geplante Erhöhung verschärfe die Ungleichheit, führe zu Behandlungsaufschüben und einer Kostenverschiebung auf Kantone, Städte und Gemeinden.

Die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren (GDK) und die Mitte-Partei unterstützen die einmalige Erhöhung, stehen dem automatischen Mechanismus aber kritisch gegenüber.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft