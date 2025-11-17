Unbekannte brechen in Bijouterie in Biberist SO ein und flüchten

Keystone-SDA

Eine unbekannte Täterschaft ist in der Nacht auf Montag in eine Bijouterie in Biberist SO eingebrochen. Sie stahl diverse Wertgegenstände. Die Täterschaft ist auf der Flucht, wie die Kantonspolizei mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Unbekannten hätten um 02.00 Uhr bei einer Bijouterie an der Hauptstrasse in Biberist die Glasfassung der Eingangstüre eingeschlagen und seien ins Innere des Geschäfts eingedrungen. Als die alarmierte Polizei eintraf, waren die Einbrecher bereits geflüchtet. Die unverzüglich eingeleitete Fahndung ist laut Polizei erfolglos verlaufen.