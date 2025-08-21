The Swiss voice in the world since 1935
Unfall auf A 3 in Basel-Stadt fordert drei Verletzte

Keystone-SDA

In Basel ist am Donnerstag kurz nach 12.30 Uhr ein Autofahrer auf der Autobahn A3 in Richtung Frankreich mit einem Aufpralldämpfer kollidiert. Die drei Insassen wurden verletzt, einer davon schwer.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wie Kantonspolizei Basel-Stadt am Donnerstag mitteilte, fuhr der 46-jährige Autofahrer mit zwei Mitfahrern auf der Autobahn A3 in Richtung Frankreich. Auf der Dreirosenbrücke, auf Höhe der Ausfahrt Voltastrasse, kollidierte er aus noch unbekannten Gründen frontal mit dem Aufpralldämpfer. Dieser schützt die Trennwand zwischen Autobahn und Ausfahrt.

Die drei Insassen wurden bei dem Unfall verletzt, der Mitfahrer im hinteren Fahrzeugteil schwer. Die Sanität der Rettung Basel-Stadt brachte alle drei ins Universitätsspital Basel, wie die Polizei schrieb.

Die Kantonspolizei Basel-Stadt musste den betroffenen Autobahnabschnitt sowie die Ausfahrt Luzernerring für rund eineinhalb Stunden sperren, um den Unfall aufzunehmen und das Fahrzeug zu bergen. Es kam zu einem erheblichen Rückstau bis zur Autobahn A2. Dieser löste sich laut Mitteilung gegen 15.30 Uhr wieder auf.

Nebst der Kantonspolizei und der Sanität standen auch die Feuerwehr der Rettung Basel-Stadt, die Grenzwache sowie der Strassenunterhalt der Nationalstrassen Nordwestschweiz AG (NSNW) im Einsatz.

