Urner Landrat will historische Trockenmauern in Silenen sanieren

Keystone-SDA

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In der Urner Gemeinde Silenen können historische Trockenmauern saniert werden. Das Kantonsparlament hat am Mittwoch einen Kantonsbeitrag von 207'000 Franken ohne Gegenstimme gutgeheissen.

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(Keystone-SDA) Im Gebiet Hinter- und Vorderried in Silenen, einem Landschaftsschutzgebiet, müssen die historischen Trockenmauern saniert werden. Rund 60 Prozent der insgesamt 3,6 Kilometer langen Mauern stellen laut regierungsrätlichem Bericht ein Sicherheitsrisiko dar. Mit einem redimensionierten Projekt sollen insbesondere jene Mauern saniert werden, die oberhalb von Gebäuden und Strassen liegen. Der gesamte Sanierungsbedarf hätte rund zwei Millionen Franken gekostet, hiess es.

Das Budget von 300’000 Franken soll zwischen dem Bund, dem Kanton, der Gemeinde und der Grundeigentümerschaft aufgeteilt werden. Der Kanton Uri übernimmt 70 Prozent der Kosten, total 207’000 Franken. Die Sanierungsarbeiten sollen im Oktober starten und auf drei Jahre bis ins Jahr 2028 verteilt werden.

Der Nachtragskredit war im Landrat ebenso unbestritten wie ein zweites Begehren, zu dem es keine Wortmeldung gab. Dabei ging es um 922’473 Franken für den Unterhalt der Kantonsstrassen. Der Betrag war bis Ende 2025 nicht verwendet worden und wurde deshalb ins Budget 2026 übertragen.