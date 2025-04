US-Importzölle für Schweizer Produkte treten in Kraft

Keystone-SDA

Die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle auf Einfuhren aus der Schweiz und aus weiteren Ländern sind am Mittwoch in Kraft getreten. Damit werden Schweizer Exporte in die USA neu mit einem Zollsatz von 31 Prozent belastet.

(Keystone-SDA) Betroffen sind insbesondere die Uhrenhersteller, die Maschinenindustrie und die Medtech-Branche. Pharmaprodukte und Goldexporte aus der Schweiz sind vorerst ausgenommen.

Ein erster Teil der angekündigten US-Zölle war bereits am Samstag in Kraft getreten. Am Mittwoch folgten weitere Massnahmen für Länder, mit denen die USA aus eigener Sicht ein besonders grosses Handelsdefizit aufweisen. Für die Schweiz und weitere betroffenen Länder ermittelte die US-Regierung einen individuellen Prozentsatz, der sowohl Zölle als auch andere Handelshemmnisse abbilden soll.

Trump will mit seiner Zollpolitik die heimische Produktion stärken und zugleich ausländische Handelspartner zu Zugeständnissen bewegen. Ein globaler Handelskonflikt könnte die Weltwirtschaft jedoch in eine tiefe Krise stürzen.