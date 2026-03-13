VBZ nehmen letzte Hochflur-Trams aus dem Verkehr

Keystone-SDA

Die Zürcher Verkehrsbetriebe haben ihre letzten Hochflur-Trams aus dem Verkehr gezogen. Somit sind sämtliche Trams hindernisfrei zugänglich. Allerdings sind noch immer Modelle des Tram 2000 aus den frühen Nuller-Jahren unterwegs.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die noch fahrenden Tram 2000 verfügen über eine «Niederflur-Sänfte», sind also teilweise barrierefrei. Weiter sind noch Cobra- und Flexity-Trams unterwegs. Der «Ruhestand» der Hochflur-Trams seit Anfang März sei ein Meilenstein für die Hindernisfreiheit, teilten die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) am Freitag mit.

Mit der Änderung müssten Fahrgäste auch nicht mehr auf das Rollstuhlsymbol achten, dieses fällt auf den digitalen Informationstafeln weg.

Die VBZ beschaffen 132 Flexity-Trams, um die 2000er-Serie zu ersetzen, die häufig noch nicht barrierefrei war. Die Auslieferung verzögerte sich allerdings über längere Zeit. Zuerst fochten die unterlegenen Tramhersteller den Entschied gerichtlich an. Danach sorgte auch die Corona-Pandemie für eine Verzögerung. Im Herbst 2020 fuhr das erste Flexity-Tram auf den Zürcher Schienen – nach neun Jahren Beschaffungsprozess, Rechtsstreitigkeiten und Herstellung.