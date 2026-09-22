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Verletzter nach Explosion bei Einfamilienhaus in Langendorf SO

Keystone-SDA

Bei einer Explosion und einem Brand in einem Einfamilienhaus in Langendorf SO ist am Montagabend eine Person leicht verletzt worden. Der Verletzte musste ins Spital, wie die Kantonspolizei Solothurn am Dienstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Explosion ereignete sich gegen 17.15 Uhr an der Höhenstrasse. Eine Gasausströmung aus einer Gasflasche eines Grills stehe gemäss ersten Erkenntnissen als Explosionsursache im Vordergrund, hiess es.

Drittpersonen und die Feuerwehr Langendorf brachten den Brand rasch unter Kontrolle. Spezialisten der Kantonspolizei untersuchen nun die genaue Ursache und die näheren Umstände des Ereignisses.

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