Versunkenes Auto aus dem Zugersee in Arth SZ geborgen

Keystone-SDA

Ein im Zugersee in Arth SZ versunkenes Auto wurde am Freitagvormittag mit einem Kran aus acht Metern Tiefe geborgen. Es war am Tag zuvor aus unbekannten Gründen von einem Parkplatz in den See gerollt.

(Keystone-SDA) Der Lenker des Autos stellte dieses am Donnerstagnachmittag an der Luzernerstrasse ab, um einem Bootsbesitzer zu helfen, ein losgerissenes Boot zu sichern. Darauf machte sich das Auto «selbständig», rollte über die Luzernerstrasse und fiel in den Zugersee, wie die Kantonspolizei Schwyz am Freitag in einem Communiqué schrieb. Die Ursache dafür werde von der Polizei untersucht.

Wegen des stürmischen Wetters war eine sofortige Bergung nicht möglich.

Diese erfolgte schliesslich durch «Spezialisten», wie es in der Mitteilung weiter hiess. Neben der Kantonspolizei Schwyz standen auch die Zuger Polizei (Seepolizei), die Feuerwehr der Gemeinde Arth, ein privates Bauunternehmen sowie ein Abschleppdienst im Einsatz.