Verwirrung um Michelle Hunzikers Liebesleben

Verwirrung um das Liebesleben von Moderatorin Michelle Hunziker. Erst vor Kurzem wurde ihre Beziehung mit dem italienischen Manager Nino Tronchetti Provera bekannt. Nun soll das junge Liebesglück auch schon vorbei sein, schrieben italienische Zeitungen am Donnerstag.

(Keystone-SDA) Kurz darauf wurde am Freitag jedoch ein Bericht über einen Wohnungskauf der beiden publik, wie das Newsprotal blick.ch berichtet. Zuvor hatte das italienische Promiportal «Dagospia» geschrieben, dass sich die 48-jährige Bernerin und der Pirelli-Erbe (57) getrennt hätten. «Dagospia» berief sich dabei auf Insider aus dem Umfeld des Paares.

Das italienische Magazin «Oggi» berichtete am Freitag, am Liebes-Aus sei nichts dran – im Gegenteil. Wie das Blatt schreibt, soll Tronchetti Provera für Hunziker und sich eine Immobilie in Mailand gekauft haben. Es handle sich dabei um ein Luxus-Apartment mit Privatgarten nahe der Piazza San Babila im Wert von rund 13 Millionen Franken. In genau dieser Wohnung sollen sich Hunziker und der Milliardär zu Jahresbeginn über den Weg gelaufen sein.