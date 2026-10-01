Vier Personen bei Unfall bei Wohlen AG schwer verletzt

Keystone-SDA

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Ein Auto mit vier Insassen ist am Mittwochabend bei Wohlen AG von der Strasse abgekommen, gegen einen Baum geprallt und vollständig ausgebrannt. Zwei Personen erlitten schwerste Verletzungen, wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die beiden anderen Insassen zogen sich mittelschwere bis schwere Verletzungen zu. Bei den vier Verunfallten handelt es sich um italienische Staatsangehörige im Alter von 17 bis 21 Jahren, die in der Schweiz wohnhaft sind.

Ersthelfer befreiten die vier Personen gemäss Mitteilung aus dem brennenden Fahrzeug. Mehrere dieser Ersthelfer erlitten dabei leichte Verbrennungen und mussten von den Ambulanzbesatzungen betreut werden.

Zwei Rettungshelikopter flogen die beiden Schwerstverletzten in Spitäler. Die beiden anderen Verletzten wurden mit Ambulanzfahrzeugen ebenfalls in Spitäler transportiert.

Der Unfall ereignete sich gegen 20.45 Uhr auf der Alten Bremgarterstrasse. Das Fahrzeug kam aus noch ungeklärten Gründen in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit dem Baum.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet. Wer das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt lenkte, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.