Vor dem Gotthard stauen sich erneut die Fahrzeuge

(Keystone-SDA) Der Reiseverkehr über Auffahrt in den Süden hat bereits am Donnerstagmorgen vor dem Nordportal des Autobahntunnels am Gotthard zu einem Stau von 15 Kilometern geführt. Dies bedeutete eine Wartezeit von zweieinhalb Stunden.

Wie der Touring-Club der Schweiz (TCS) auf dem Kurznachrichtendienst X mitteilte, wuchs die stehende Kolonne bereits kurz nach 7 Uhr auf zehn Kilometer an. Die Fahrzeuge standen zwischen Erstfeld und Göschenen UR. Gegen 10 Uhr war eine Länge von 15 Kilometern erreicht.

Damit ist die Blechschlange innert vier Stunden um elf Kilometer gewachsen. Noch um 6 Uhr früh hatte der TCS lediglich vier Kilometer Stau vermeldet. Die Polizei riet vom Verlassen der Autobahn A2 ab. Auch anderenorts auf dem Strassennetz kam es zu Behinderungen wegen des grossen Verkehrsaufkommens am verlängerten Auffahrtswochenende.