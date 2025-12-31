Weder Handy noch Social Media für die Mädchen von Christa Rigozzi

Keystone-SDA

Die Moderatorin Christa Rigozzi hält ihre beiden bald 9-jährigen Mädchen von Social Media fern. Die Zwillinge haben weder ein Handy noch ein Tablet. Damit will die frühere Miss Schweiz die Kinder von den Gefahren im Internet schützen.

(Keystone-SDA) «Meine Kinder haben ein Social-Media-Verbot», sagte die 42-Jährige dem Onlineportal blick.ch. Natürlich hätten einige in ihrem Umfeld ein Handy und die Mädchen fragten auch ab und zu, ob sie auch eines haben könnten.

Doch das komme selten vor, weil sie und ihr Mann die Kinder bewusst anders beschäftigten, zum Beispiel beim gemeinsamen Backen, Kochen, Spazieren, Spielen oder Malen. Ausserdem seien die Kinder viel draussen im Garten, spielten mit Freundinnen, nähmen Ballettstunden und seien sportbegeistert. «Deshalb vermissen sie es auch nicht», sagte Rigozzi.

Am liebsten würde sie ihren Mädchen den Zugang zu Social Media und zu einem eigenen Handy verwehren, bis sie 14 Jahre alt sind. «Ich finde das früh genug». Vielleicht werde es etwas früher oder später. Wichtig sei es, mit den Kindern darüber zu sprechen.