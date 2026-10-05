Weggeworfene Zigarette verursacht Brand bei Trafostation in Wangen

Keystone-SDA

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Durch eine auf eine Wiese geworfene Zigarette ist am Samstag in Wangen SZ ein Brand entstanden, der auch eine Trafostation beschädigte. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen.

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(Keystone-SDA) Noch während des Löschens habe sich ein 16-jähriger Schweizer gemeldet, dass er einen Zigarettenstummel auf die Wiese bei der Trafostation geworfen habe, teilte die Kantonspolizei Schwyz am Montag mit. Er müsse sich deswegen vor der Staatsanwaltschaft für Jugendstrafsachen verantworten.

Verletzt wurde niemand. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei am Montag keine Angaben machen.