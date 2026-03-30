Weniger Delikte aber mehr Gewalt im Kanton Glarus registriert

Keystone-SDA

Im Kanton Glarus sind im Jahr 2025 weniger Straftaten nach dem Strafgesetzbuch registriert worden. Gleichzeitig nahmen die schweren Gewaltstraftaten zu. Dies geht aus der polizeilichen Kriminalstatistik 2025 hervor.

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(Keystone-SDA) Die Zahl der Gewaltstraftaten sei im vergangenen Jahr um 30 Prozent auf 176 Fälle gestiegen, teilte die Kantonspolizei Glarus am Montag mit. Einen starken Anstieg gab es bei der schweren Gewalt. Darunter waren auch drei versuchte, jedoch nicht vollendete Tötungsdelikte und drei Fälle von schwerer Körperverletzung. Im Vorjahr verzeichneten die Glarner Behörden in diesem Bereich keine Delikte.

Insgesamt sank die Zahl der Straftaten gemäss Strafgesetzbuch jedoch um elf Prozent auf 1446 Fälle. Deutliche Rückgänge verzeichnete die Statistik bei den Vermögensdelikten. So gab es 42 Prozent weniger Einbruchdiebstähle.

Und auch die Sexualdelikte gingen um acht Prozent zurück. Einen Fall von sexueller Handlung mit Kindern gab es 2025. Im Vorjahr waren es drei Delikte.