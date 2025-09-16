Werner Günthör adelt Ditaji Kambundji

Keystone-SDA

Nach ihrem sensationellen Weltmeistertitel über 100 Meter Hürden wird Ditaji Kambundji von allen Seiten mit Lob überhäuft. Werner Günthör, der als erster Schweizer Leichtathlet eine WM-Goldmedaille gewonnen hat, will sie sogar krönen.

(Keystone-SDA) Im «Blick» lässt sich der ehemalige Kugelstosser wie folgt zitieren: «Was Ditaji geleistet hat, ist unglaublich. Schweizer Rekord pulverisiert, alle Jamaikanerinnen und Amerikanerinnen geschlagen, Weltmeisterin in einer Weltsportart! Das ist einfach nur phänomenal und grandios.» Für den 64-Jährigen, der selbst gleich dreimal WM-Gold gewann (1987 in Rom, 1991 auch in Tokio und 1993 in Stuttgart), ist klar: «Eigentlich müsste man sie jetzt zur Königin ernennen.»

Auch Anita Weyermann freut sich mit Ditaji Kambundji. «Dass sie nun Weltmeisterin ist, finde ich mega cool», sagte die ehemalige 1500-Meter-Läuferin dem «Blick». Sie erklärte, dass ihr eigener Medaillengewinn von 1997 (WM-Bronze in Athen) für sie das Wichtigste gewesen sei. «Doch je länger dieses Ereignis zurückliegt, desto mehr habe ich gemerkt, dass es doch noch Wichtigeres im Leben gibt.» Jetzt aber solle Ditaji Kambundji ihren Erfolg geniessen. «Denn diese Medaille kann ihr niemand mehr wegnehmen.»