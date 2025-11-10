Windräder oberhalb Göschenen UR speisen erstmals Strom ins Netz ein

Keystone-SDA

Sechs Monate nach dem Spatenstich produzieren die beiden Windräder auf dem Gütsch in Göschenen erstmals erneuerbaren Strom. Die Anlagen liefern jährlich rund 8,5 Gigawattstunden Strom, wie die Windpark Uri AG am Montag mitteilte.

(Keystone-SDA) Die beiden Windräder stehen auf dem Gütsch in Göschenen auf 2300 Metern über Meer. An der Windpark Uri AG sind gemäss Mitteilung die Energie Uri AG, die Korporation Uri und die Andermatt Swiss Alps AG beteiligt. Für Betrieb, Unterhalt und Energiebewirtschaftung zeichnet die Energie Uri AG verantwortlich.

Ganz in der Nähe, allerdings auf dem Gemeindegebiet von Andermatt, produziert das Elektrizitätswerk Ursern seit 2004 Strom aus Windkraft. Die beiden Windkraftanlagen im Gebiet Gütsch seien derzeit schweizweit die einzigen, die realisiert werden konnten, hiess es im Communiqué.

Die Investition von rund 12 Millionen Franken bringe nicht nur erneuerbare Energie, sondern auch lokale Wertschöpfung und Arbeitsplätze in die Region, wird Werner Jauch, Verwaltungsratspräsident der Windpark AG, in der Mitteilung zitiert.