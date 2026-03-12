The Swiss voice in the world since 1935
Winterthurer Einkaufszentrum wegen Brand in Tiefgarage evakuiert

Keystone-SDA

Wegen eines Brandes in der Tiefgarage ist das Winterthurer Einkaufszentrum Manor am Donnerstagvormittag evakuiert worden. Verletzt wurde niemand, wie die Stadtpolizei mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) In der Tiefgarage des Einkaufszentrums sei es zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Das Gebäude sei deshalb vorsorglich evakuiert worden. Der Brand konnte kurz vor Mittag gelöscht werden.

Das Einkaufszentrum blieb aber noch bis 15 Uhr geschlossen. Zuerst mussten Mitarbeitende des kantonalen Lebensmittelinspektorats sicherstellen, dass die Nahrungsmittel in der Coop-Filiale im Untergeschoss unversehrt geblieben waren. Die Höhe des Sachschadens ist noch offen, die Ermittlungen laufen, wie die Stadtpolizei Winterhur weiter mitteilte.

