Winterthurer SP-Kandidat Kaspar Bopp liegt vorne

In Winterthur ist einer von sieben Stadtkreisen ausgezählt: Im Rennen ums Stadtpräsidium liegt Kandidat Kaspar Bopp (SP) derzeit vorne. Stefan Fritschi (FDP) hat das Nachsehen.

(Keystone-SDA) Bopp holte im Stadtkreis Mattenbach 1656 Stimmen, Fritschi nur 1241 Stimmen. Auch bei den Wahlen für den Stadtrat liegt Bopp derzeit auf Platz eins, gefolgt von Martina Blum (Grüne), Nicolas Galladé (SP) und Stefan Fritschi (FDP). Christa Meier (SP) liegt auf dem letzten Platz der Bisherigen, dürfte gemäss den Ergebnissen aus dem ersten Stadtkreis aber wiedergewählt werden.

Keine Chance für SVP-Kandidat

Erster Neuzugang im Stadtrat wäre, wenn sich die Ergebnisse nicht mehr drastisch ändern, Urs Glättli (GLP). Er holte 1386 Stimmen, sehr dicht gefolgt von Andreas Geering (Mitte) mit 1384 Stimmen. Auch er könnte es somit schaffen.

Keine Chance haben gemäss den ersten Ergebnissen Romana Heuberger (FDP), Franziska Kramer-Schwob (EVP) und Christian Hartmann (SVP).