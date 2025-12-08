Zürcher Kantonsrat setzt beim Gefängnis Zürich West den Rotstift an

Keystone-SDA

Der Zürcher Kantonsrat hat am Montag beim Budget des Gefängnisses Zürich West den Rotstift angesetzt. Er stimmte einer Kürzung von vier Millionen Franken zu, um das Ausgabenwachstum in der Abteilung Vorläufige Festnahme zu bremsen.

(Keystone-SDA) Der Antrag, den der Rat mit 99 zu 74 Stimmen genehmigte, kam von der Finanzkommission (Fiko).

«Wir sparen nicht, wir bremsen lediglich das Ausgabenwachstum ein klein wenig», sagte Anita Borer (SVP, Uster). Ein starker Justizvollzug sei wichtig und weiterhin möglich. «Wir sehen aber, dass der Fokus immer mehr auf die Betreuung und Resozialisierung statt auf den Hauptauftrag gelegt wird», sagte Borer. Unterstützung erhielt der Fiko-Antrag auch von FDP und GLP.

Sabine Arnold (Grüne, Zürich) sprach von einem «unsinnigen Kürzungsantrag». Die Mitte-Fraktion lehnte die beantragte Kürzung ab, «um die Sicherheit im Kanton zu gewährleisten», wie Jeannette Wibmer (Mitte, Laufen-Uhwiesen) sagte. «Hier sparen wir am falschen Ort», sagte Tobias Mani (EVP, Wädenswil).

Der einzige Schutz, den das Personal habe, seien die eigenen Kolleginnen und Kollegen, sagte Justizdirektorin Jacqueline Fehr (SP). «Sie müssen keine Uniformen oder Waffen besorgen, sondern nur für genügend Personal sorgen», sagte Fehr. Sie rief in Erinnerung, dass es im Justizvollzug pro Woche mehrere Übergriffe auf das Personal gebe.

So kündigte die Justizdirektorin an: «Wir werden auch in diesem Jahr das Geld brauchen, das wir brauchen, um die gesetzlichen Aufträge erfüllen.» Dies sei keine Arbeitsverweigerung. Denn in einem Rechtsstaat würden Gesetze vor dem Budget gelten. «Und im Gesetz steht, dass wir die Inhaftierten auf ein deliktfreies Leben vorbereiten müssen», betonte Fehr. Schliesslich kämen 99 Prozent der Inhaftierten wieder aus dem Gefängnis.

Bereits im Vorjahr hatte das Parlament das Budget beim Justizvollzug um vier Millionen Franken gekürzt. Auch damals sagte Fehr: «Wir geben das aus, was wir brauchen, nicht, was im Budget steht.»

Nein zur neuen Stelle

SP-, AL- und Grüne-Kantonsrätinnen beantragten zudem, beim Justizvollzug 300’000 Franken ausschliesslich für das Zentrum für Administrativhaft einzustellen. Beunruhigende Ereignisse wie ein Suizid, Selbstverletzungen und ein Hungerstreik im 2025 würden auf eine mangelnde psychiatrisch-psychologische Versorgung hinweisen.

Mit dem Geld wollten sie zwei neue Stellen schaffen: eine für die psychiatrisch-psychologische Versorgung und eine für Übersetzungsleistungen. Der Antrag scheiterte mit 115 zu 57 Stimmen.