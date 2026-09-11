Zahl der Reisebusse in der Stadt Luzern sinkt 2026 weiter

Die Zahl der Reisebusse in der Stadt Luzern wird 2026 voraussichtlich weiter sinken Keystone-SDA

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Seit der Einführung der Haltegebühr 2025 sinkt die Zahl der Reisebusse in der Luzerner Innenstadt. Im laufenden Jahr hat die Stadt einen weiteren Rückgang verzeichnet, weshalb der Stadtrat auf eine Verschärfung des Regimes verzichten will.

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(Keystone-SDA) Gegenüber 2024 habe sich die Zahl der Reisebusse auf dem Schwanenplatz um zwei Drittel reduziert, teilte die Stadt am Freitag mit. Auf dem Löwenplatz verringerte sich die Zahl der Bushalte um die Hälfte. Für Reisebusse, die auf dem Kasernenplatz halten, liegen gemäss Mitteilung keine vergleichbaren Daten vor. Der Platz werde jedoch verhältnismässig sehr wenig angefahren, womit jene Halte kaum Einfluss auf die Gesamtstatistik hätten.

Weniger Halte auch in der Hauptsaison

In absoluten Zahlen bedeutete dies 2025 ein Total von 21’760 Haltebewilligungen, die gegen eine Gebühr von 100 Franken erteilt wurden. Das entspricht rund 80 Halten pro Tag. Für die Stadt sprang ein Nettoertrag von 1,2 Millionen Franken heraus.

Im ersten Halbjahr 2026 wurden 9165 Haltebewilligungen über die städtische Buchungsplattform erteilt. Im Frühjahr fällt die Zahl der Buchungen saisonal bedingt tief aus, doch auch in der Hochsaison sei sie rückläufig gewesen. Im Vergleich zum Vorjahr ging die Zahl der Halte zwischen April und Juni um 25 Prozent zurück, hiess es. Auch der letztjährige Spitzenwert von 160 Buchungen an einem Tag wurde mit 130 deutlich verpasst.

Weiterhin gibt es in der Stadt Luzern auch gebührenfreie Halteplätze beim Inseliquai. Dort verzeichnete die Stadt eine leichte Zunahme der Reisebusbewegungen von zwei Prozent. Derzeit würden dort pro Tag rund 60 Reisebusse halten.

Auf Bushaltestellen der Verkehrsbetriebe Luzern komme es zudem «vereinzelt» zu illegalen Halten. Neu seien an den Bus-Stopps Halteverbote signalisiert. Somit kann die Luzerner Polizei künftig auch Bussen für unerlaubte Halte ausstellen.

Rasche Reduktion

Die im April 2025 eingeführte Haltegebühr zeigte schnell Wirkung: Bereits im ersten Jahr sank die Zahl der Reisebusse am Schwanenplatz um 56 Prozent. Auch auf den anderen gebührenpflichtigen Halteplätzen wurde eine rasche Reduktion registriert.

Wegen der rückläufigen Zahlen der Reisebushalte hatte der Stadtrat bereits im vergangenen November auf eine Verschärfung des Regimes verzichtet.

Nach 15 Monaten seit der Einführung der Haltegebühr zieht der Stadtrat «ein positives Fazit». Trotz mehr Logiernächten in der Stadt sei es gelungen, die Touristenströme in der Innenstadt besser zu verteilen.