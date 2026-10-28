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Zwei Hunde und eine Katze sterben bei Wohnungsbrand in Flums SG

Keystone-SDA

Nach einem Wohnungsbrand in Flums SG sind am Mittwochmittag zwei Hunde und eine Katze tot aufgefunden worden. Eine 48-jährige Frau brachte der Rettungsdienst zur Kontrolle ins Spital. Es entstand Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Notruf- und Einsatzleitzentrale erhielt kurz vor 11.45 Uhr die Meldung von einem Brand an der Bahnhofstrasse, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte. Vor Ort löschte die Feuerwehr ein Glutnest in der Wohnung und entdeckte dabei die toten Tiere.

Die betroffene Wohnung ist unbewohnbar. Die Gemeinde organisierte für die Bewohner eine Ersatzunterkunft. Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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