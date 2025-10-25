Zwei Jugendliche in Davos angefahren

Keystone-SDA

Zwei Jugendliche auf einem Velo und einem E-Scooter sind am Freitagabend in Davos GR von einem Autofahrer ohne gültigen Führerausweis angefahren worden. Beide wurden leicht verletzt und in das Davoser Spital gebracht, wie die Kantonspolizei am Samstag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der 24-jährige Autofahrer war gegen 18 Uhr in Richtung Bahnhof Davos Platz unterwegs, als er beim Abbiegen in die Bahnhofstrasse mit den zwei 15-Jährigen kollidierte.

Nach dem Austausch der Kontaktdaten entfernte sich der Automobilist von der Unfallstelle, ohne die Polizei zu benachrichtigen, wie es weiter hiess. Die beiden Jugendlichen suchten zusammen mit ihren Erziehungsberechtigten in der Folge das Spital auf und informierten die Polizei.

Eine Polizeipatrouille konnte den Unfallfahrer noch am selben Abend kontaktieren. Dabei stellte sich laut der Polizei heraus, dass er lediglich im Besitz eines abgelaufenen Führerausweises auf Probe war. Die Polizei klärt den genauen Unfallhergang sowie den Verdacht des Fahrens ohne gültigen Führerausweis ab