Zwei mutmassliche Einbrecher in Menziken AG festgenommen

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Aargau hat in der Nacht auf Montag in Menziken AG zwei mutmassliche Einbrecher festgenommen. Die Rumänen ohne festen Wohnsitz in der Schweiz standen mit zwei weiteren Personen vor der Eingangstüre eines Fahrradgeschäfts.

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(Keystone-SDA) Die vier Männer flüchteten zunächst in einem Auto und Lieferwagen, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Zuvor sei ein Nachbar wegen des Lärms vor dem Laden kurz vor 02.00 Uhr erwacht und habe die Personen angesprochen.

Auf der Fahndung sichtete die Kantonspolizei nach eigenen Angaben einen verdächtigen Lieferwagen und kontrollierte zwei Männer. Diese hätten keinen plausiblen Grund für ihre Anwesenheit vor Ort gehabt. Sie hätten auch Material zur Vermummung mitgeführt. Die Polizei nahm die Rumänen im Alter von 28 und 49 Jahren fest. Die Staatsanwaltschaft eröffnete ein Strafverfahren.