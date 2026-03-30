Zwei Personen bei Brand in Allschwil BL verletzt

Keystone-SDA

Bei einem Brand in einem Badezimmer eines Mehrfamilienhauses sind am Sonntagabend in Allschwil BL zwei Personen leicht verletzt worden. Die Sanität lieferte beide wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Spital ein.

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(Keystone-SDA) Eine der beiden Personen verletzte sich zudem beim Versuch, das Feuer zu löschen, wie die Baselbieter Polizei am Montag mitteilte. Der Brand ereignete sich kurz nach 21.30 Uhr am Heimgartenweg.

Die Bewohnerinnen und Bewohner verliessen die Liegenschaft selbständig. Gemäss Mitteilung steht eine technische als Brandursache im Vordergrund.