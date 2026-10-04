Zwei Personen in Einsiedeln SZ bei Sturz lebensbedrohlich verletzt

Keystone-SDA

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Ein 22-jähriger Mann und eine 22-jährige Frau sind am Samstagnachmittag in Einsiedeln im Kanton Schwyz bei einem Sturz durch eine Oberlichtkuppel lebensbedrohlich verletzt worden. Die beiden mussten nach dem rund vier Meter tiefen Sturz mit der Rega in ausserkantonale Spitäler geflogen werden, wie die Kantonspolizei Schwyz am Sonntag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz nach 15.30 Uhr an der Spitalstrasse. Die beiden Personen befanden sich während eines öffentlichen Anlasses auf dem Dach einer Gewerbehalle.

Aus bisher unbekannten Gründen stürzten sie durch eine Oberlichtkuppel rund vier Meter in die Tiefe. Nach der medizinischen Erstversorgung durch mehrere Rettungsdienste wurden sie mit der Rega in ausserkantonale Spitäler gebracht.

Die Kantonspolizei Schwyz hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz die Ermittlungen aufgenommen. Der genaue Unfallhergang sei noch unklar, hiess es.