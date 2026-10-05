Zwei Personen werden bei einer Kollision in Steinen SZ verletzt

Keystone-SDA

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In Steinen SZ hat sich am Montagmorgen eine Kollision mit drei beteiligten Autos ereignet. Zwei Autolenkerinnen wurden bei dem Unfall verletzt und mussten ins Spital überführt werden.

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(Keystone-SDA) Wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilte, fuhr eine 65-jährige Frau auf der Schlagstrasse von Schwyz Richtung Sattel. Im Gebiet Adelboden geriet sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit zwei entgegenkommenden Autos.

Die 65-jährige sowie eine 47 Jahre alte Lenkerin wurden verletzt. An den Fahrzeugen sei grosser Sachschaden entstanden, hiess es in der Mitteilung der Polizei.

Die genaue Unfallursache war am Montagnachmittag noch nicht geklärt.