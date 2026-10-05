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Zwei Verletzte bei Kollision in Thusis GR

Keystone-SDA

In Thusis ist es am Sonntagnachmittag zu einer Kollision zwischen zwei Autos gekommen. Zwei Personen verletzten sich dabei.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ein 70-jähriger Autofahrer fuhr um 17.30 Uhr auf dem Caznerweg und beabsichtigte, in die Fürstenauerstrasse einzubiegen. Gleichzeitig näherte sich auf der Fürstenauerstrasse ein 29-jähriger Autofahrer mit Fahrtrichtung Heinzenberg GR.

Beim Einbiegen kam es gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden vom Montag zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Dabei wurden der 70-Jährige sowie die Beifahrerin des 29-Jährigen leicht verletzt. Die Rettung brachte beide ins Spital.

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