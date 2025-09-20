The Swiss voice in the world since 1935
Zwei Verletzte nach Motorroller-Unfall in Villars-sur-Glâne FR

Keystone-SDA

Nach einer Fahrerflucht vor der Polizei sind in der Nacht auf Samstag zwei Männer in Villars-sur-Glâne im Kanton Freiburg bei einem Motorroller-Unfall verletzt worden. Der 21-jährige Marokkaner und der 31-jährige Algerier waren mit dem gestohlenen Fahrzeug ohne Licht unterwegs und prallten in eine Verkehrsinsel.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die beiden Nordafrikaner hatten sich gegen 01.15 Uhr einer Verkehrskontrolle in Freiburg entzogen, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei vom Samstag hiess. Das Fahrzeug sei ohne Scheinwerfer unterwegs gewesen, und der Beifahrer habe keinen Helm getragen.

Trotz der Aufforderung der Beamten weigerte sich der Fahrer anzuhalten – und floh Richtung Givisiez, wobei er den Polizisten und den anwesenden Fahrzeugen knapp ausweichen konnte, wie es weiter hiess. In Villars-sur-Glâne bog der Fahrer aus einem Kreisverkehr in falscher Richtung auf eine Strasse ab und prallte wegen der fehlenden Beleuchtung am Roller gegen eine Verkehrsinsel.

Beifahrer flieht zu Fuss

Durch den Aufprall wurden beide Männer zu Boden geschleudert. Der Fahrer wurde schwer verletzt und mit dem Helikopter in ein Spital gebracht.

Der Beifahrer floh zu Fuss. Er wurde kurz darauf von einem Polizeihund gefunden. Da er ebenfalls verletzt war, wurde er mit der Ambulanz in ein Spital gebracht.

