The Swiss voice in the world since 1935

In quale occasione avete avuto contatti con un consolato onorario e qual è stata la vostra esperienza?

Moderato da:

Nel mio lavoro, mi occupo di temi rilevanti per cittadine e cittadini svizzeri residenti all’estero – dagli sviluppi politici nella Confederazione e del loro impatto sulla diaspora fino a tematiche sociali, economiche o culturali. Prima di unirmi a SWI swissinfo.ch, ho lavorato come giornalista locale per l’Aargauer Zeitung. Ho un bachelor in comunicazione multilingue e – aspetto tipicamente svizzero – ho completato un apprendistato di commercio.

In una miniserie, Swissinfo.ch getta uno sguardo sulla rete capillare e poco visibile dei e delle consoli onorari della Svizzera. A differenza di chi lo fa per lavoro, la loro attività è a titolo onorifico.

Chi sono queste persone che agiscono in nome della Svizzera – da Bordeaux a Brisbane, da Denver a Durban? E cosa le spinge ad assumere questo ruolo discreto, che può diventare così importante in un momento decisivo?

Ora vorremmo sapere da voi se anche voi avete qualcosa da raccontare sui consolati onorari svizzeri.

Altri sviluppi
Aereo Swiss in volo

Altri sviluppi

Quinta Svizzera

La rete invisibile della diplomazia svizzera

Questo contenuto è stato pubblicato al La Svizzera conta 225 diplomatici dilettanti in tutto il mondo: i consoli onorari. Vi mostriamo dove vivono, perché sono necessari e perché il loro numero è in costante aumento.

Di più La rete invisibile della diplomazia svizzera

Partecipa alla discussione!

I contributi devono rispettare le nostre condizioni di utilizzazione. Se avete domande o volete suggerire altre idee per i dibattiti, contattateci!
Jumbo007
Jumbo007
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da DE.

Nell'estate del 2024 ho avuto il piacere di incontrare Marcel Schütz delle Svalbard a Spitsbergen. Oltre alla sua posizione di console onorario, è anche una guida turistica della zona. È stato molto cordiale e aperto __A questo punto i migliori saluti.

Ich hatte im Sommer 2024 das Vergnügen Marcel Schütz aus Svalbard in Spitzbergen kennen zu lernen. Dort ist er neben dem Amt als Honorarkonsul auch Tourguide für die dortige Umgebung. Er war sehr freundlich und aufgeschlossen.__Herzliche Grüsse an dieser Stelle.

Melanie Eichenberger
Melanie Eichenberger SWI SWISSINFO.CH
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da DE.
@Jumbo007

Grazie per il suo commento. Ha visto che abbiamo già segnalato Marcel Schütz? https://www.swissinfo.ch/ger/wirtschaft/vom-tourguide-zum-diplomaten/48860816

Vielen Dank für Ihren Kommentar. Haben Sie gesehen, dass wir über Marcel Schütz auch schon berichtet haben?__https://www.swissinfo.ch/ger/wirtschaft/vom-tourguide-zum-diplomaten/48860816

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR