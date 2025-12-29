Salut à toi Suisse de l’étranger – la newsletter de la Cinquième Suisse

Chères et chers Suisses de l’étranger,



Saviez-vous que plus d’un tiers des Suisses qui émigrent rentrent au pays dans les trois ans qui suivent leur départ?



Malgré cela, chaque année, de plus en plus de citoyens et citoyennes suisses tentent l’aventure de l’expatriation. En 2024, ils et elles étaient près de 30'000 à quitter le pays, tandis qu’environ 22'000 personnes s’y sont installées ou y sont retournées.



Les raisons d’un retour sont souvent multiples. La perte d’un proche en est parfois une. Ma collègue Emilie Ridard est à la recherche de personnes prêtes à témoigner sur ce sujet difficile: le décès d’un être cher a-t-il remis votre vie à l’étranger en question?



Pour clore l’année 2025 sur une note positive, je vous ai concocté une sélection de trois histoires de Suisses de l’étranger qui m’ont particulièrement touchée au cours de l’année écoulée.



Je vous transmets mes meilleurs vœux et vous souhaite un excellent début de nouvelle année! J’espère que vous continuerez à nous lire en 2026.



Bonne lecture,

Melanie Eichenberger Dans mon travail, je me concentre sur des sujets pertinents pour les Suisses de l'étranger, des développements politiques en Suisse et leur impact sur la diaspora aux questions sociales, économiques et culturelles.

«En 1999, je pars pour le Maroc et, à mon arrivée à Casablanca, le douanier m’annonce que mon passeport est périmé – un grand moment de solitude. Je suis conduit dans un bureau, suivi par des agents des douanes. Finalement, ils me laissent passer parce que je suis suisse. Ouf.»

Témoignage de notre lecteur «cgp»

Nous vous avons récemment demandé: avez-vous déjà voyagé avec un passeport suisse périmé? Sous le pseudonyme de «cgp», l’un d’entre vous a partagé en commentaires l’anecdote ci-dessus.

Intrigués, nous avons demandé au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) s’il est possible ou non d’entrer en Suisse avec un document d’identité expiré.

La réponse est oui. La Constitution fédérale garantit aux citoyennes et citoyens suisses le droit d’entrer en Suisse. Même si, en principe, un passeport ou une carte d’identité valables sont requis, une entrée sur le territoire avec un document périmé est possible, pour autant que la nationalité puisse être vérifiée par d’autres moyens.

Dans le cas d’un voyage en avion, cela reste toutefois peu réaliste. Car conformément à l’article 92, alinéa 1, de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI), les compagnies aériennes sont tenues de vérifier, avant le départ, que les documents de voyage de leurs passagers et passagères sont à jour.

Renouveler son passeport, une gageure pour certains Suisses de l'étranger

Problèmes de santé, éloignement, frais liés au déplacement: renouveler son passeport helvétique à l'étranger peut coûter cher et peu de solutions existent.

Vos commentaires dans nos débats font vivre les échanges au sein de la communauté. Ils nous donnent aussi, à la rédaction, un aperçu précieux des sujets qui vous préoccupent en tant que Suisses de l’étranger.

Dans cette infolettre, nous vous posons régulièrement une question. Les contributions les plus intéressantes ou les plus étonnantes sont publiées dans l’une des éditions suivantes.

👉 Participez! Voici les débats en cours.

Réponses de la communauté

En 2026, nous souhaitons continuer à mettre en avant la diversité de la communauté des Suisses de l’étranger et à partager les opinions de ses membres.

Nous sommes régulièrement à la recherche des personnes prêtes à témoigner de leur expérience devant la caméra. Cela vous tente? Alors n’hésitez pas à me contacter par e-mail: Melanie.Eichenberger@swissinfo.ch

Sélectionné pour vous

Les deux derniers épisodes de la première saison du podcast «Adieu, merci la Suisse», consacré à l’émigration et à la vie à l’étranger, sont désormais en ligne.

Dans le quatrième épisode, le Suisse de l’étranger Roger Brugger et la coach interculturelle Heike Geiling discutent des stratégies permettant de réussir son intégration à l’étranger – car s’installer dans un pays inconnu représente toujours un défi culturel.

«Adieu, merci la Suisse»: «L'intégration, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon»

L'expatriation confronte à bien plus qu'un changement de décor: elle oblige à composer avec d'autres normes, d'autres rythmes, d'autres manières d'être.

Le cinquième et dernier épisode explore les notions de proximité, de sentiment d’appartenance et d’identité – comment elles évoluent lorsqu’on vit à l’étranger, et pourquoi la distance peut parfois même renforcer les relations. Partir à l’étranger implique des adieux, mais pas nécessairement une perte de lien.

«Adieu, merci la Suisse»: les traditions comme ancrage dans un monde inconnu

S'expatrier, c'est laisser derrière soi des habitudes qui nous servent de repère. À l'étranger, ces traditions deviennent alors des ports d'amarrage et parfois aussi une façon de transmettre sa culture à ses enfants.

En cette fin d’année, le Parlement des jeunes Suisses de l’étranger a tenu des élections afin de renouveler son comité pour la législature 2026-2028. Si le nombre de candidatures a battu un nouveau record, la participation accuse une nette baisse. Notre article:

L'Amérique latine en force au Parlement des jeunes Suisses de l'étranger

Le nombre de candidatures au Parlement des jeunes Suisses de l'étranger a battu un nouveau record. Le continent sud-américain reste très représenté, mais la participation accuse une nette baisse.

👉 Vous trouverez ici d’autres articles destinés à la Cinquième Suisse.

Les histoires les plus émouvantes de 2025

Je commencerai par Ian van Rooyen. Sa mère biologique et lui m’ont raconté leur histoire à la fin de l’été. Ian van Rooyen est né en 1977 dans ce qui était alors la Rhodésie. À l’époque, ses parents, un jeune couple de Suisses de l’étranger, ont décidé de le confier à l’adoption. Aujourd’hui résident d’Afrique du Sud, il se bat pour revenir dans le pays de ses parents biologiques, mais le chemin est semé d’embûches juridiques.

Adopté en Afrique, cet enfant de parents biologiques suisses espère obtenir la nationalité helvétique

Né en ancienne Rhodésie puis adopté quelques mois plus tard, Ian van Rooyen vit en Afrique du Sud. Il se bat pour retourner dans le pays de ses parents biologiques, mais des obstacles juridiques se dressent devant lui.

Gabriela Purtschert a également été adoptée par un Suisse de l’étranger vivant en Équateur. Elle réside en Suisse depuis 16 ans. À la mi-août, cette microbiologiste a été sommée par les autorités migratoires de quitter le pays, même si elle y vit depuis plus longtemps que certains de ses proches détenteurs d’un passeport suisse.

Une descendante de Suisses de l'étranger menacée d'expulsion

Elle a étudié, obtenu un doctorat, s'est intégrée, et pourtant, la fille adoptive d'un Suisse de l'étranger doit quitter la Suisse. Il ne lui manque qu'une chose: le passeport rouge à croix blanche.

Pour conclure, un sujet qui m’a particulièrement marquée en 2025 est celui de la citoyenneté suisse. Elle n’est en effet pas garantie à vie pour tout le monde. Et beaucoup de Suisses de l’étranger l’ont perdue, souvent à leur insu ou en raison de règles historiques. Leurs histoires montrent à quel point la perte de la citoyenneté peut avoir des conséquences profondes.

Perte de la nationalité suisse – une réalité surprenante pour beaucoup

De nombreux Suisses de l'étranger ont perdu la nationalité suisse – souvent inconsciemment ou en raison de règles historiques. Leurs histoires montrent la profondeur de cette perte.

L’émigration en toute simplicité

Êtes-vous Suisse de l’étranger, mais envisagez un retour en Suisse? Avant de revenir, il est utile de bien se préparer, surtout si vous devez d’abord trouver un emploi en Suisse.

Découvrez ici ce qu’il faut savoir en matière de recherche d’emploi avant d’entamer votre retour:

Au chômage à l'étranger? Le retour en Suisse nécessite alors beaucoup de soin

Avant de rentrer en Suisse, mieux vaut être bien préparé. Surtout s'il faut d'abord trouver un emploi.

À propos de retour: en mars, nous avons publié un article consacré à comment s’intégrer en Suisse lorsque l’on a grandi à l’étranger:

De jeunes Suisses de l'étranger racontent leur intégration en Suisse

Trois jeunes Suisses de l'étranger venus s'installer dans leur pays d'origine parlent des défis auxquels ils ont été confrontés dans le travail, les études et la vie quotidienne.

Si vous ne faites pas (encore) partie de la communauté des Suisses de l’étranger – ou si vous connaissez quelqu’un qui envisage de franchir le pas – notre page «L’émigration en toute simplicité» propose des informations fiables sur des sujets tels que la vie à l’étranger, la fiscalité, la prévoyance, la famille ou le retour en Suisse.

Des informations officielles sont disponibles auprès du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), et des conseils supplémentaires peuvent être obtenus auprès de l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE).

La Suisse insolite

🔍 Chaque semaine, Swissinfo vous propose des articles surprenants sur des particularités ou des curiosités suisses.

Le cardon genevois, un légume qui ne manque pas de piquant

Curiosité gastronomique et historique, le cardon épineux est la star des tables genevoises durant les Fêtes.

Quand les Helvètes rêvaient d'ailleurs

Sans César, la Confédération helvétique aurait pu avoir les pieds dans l'eau. Une exposition de photos revient sur un projet de migration avorté.

Quand Jean-Pierre devient «Schämpu»: les surnoms bernois décryptés

Les prénoms bernois sont à première vue déroutants. Voici un petit guide pour vous y retrouver.

Nos services pour les Suisses de l’étranger

📲 Avez-vous déjà téléchargé notre application gratuite SWIplus?

Cette application, conçue spécialement pour vous, vous propose encore plus de contenu pour rester en contact avec la Suisse. Vous y retrouverez également notre nouveau podcast «Adieu, merci la Suisse».

🧭 Restez informé – restez connecté

Merci d’avoir pris le temps de lire cette infolettre. Vous recevrez la prochaine édition dans deux semaines. D’ici là, nous attendons avec impatience votre avis, votre point de vue ou votre histoire.

Un feedback? Des propositions de sujet?

📩 Ecrivez-moi: Melanie.Eichenberger@swissinfo.ch

Traduit de l’allemand à l’aide d’un outil d’IA/dbu

La newsletter pour tous les Suisses de l'étranger

Portraits, politique et analyses: abonnez-vous aux conributions les plus pertinentes sur la Cinquième Suisse.

