Salut à toi Suisse de l’étranger – la newsletter de la Cinquième Suisse

Chères et chers Suisses de l’étranger,

Saviez-vous que plus d’un tiers des Suisses qui émigrent rentrent au pays dans les trois ans qui suivent leur départ?

Malgré cela, chaque année, de plus en plus de citoyens et citoyennes suisses tentent l’aventure de l’expatriation. En 2024, ils et elles étaient près de 30'000 à quitter le pays, tandis qu’environ 22'000 personnes s’y sont installées ou y sont retournées.

Les raisons d’un retour sont souvent multiples. La perte d’un proche en est parfois une. Ma collègue Emilie Ridard est à la recherche de personnes prêtes à témoigner sur ce sujet difficile: le décès d’un être cher a-t-il remis votre vie à l’étranger en question?

Pour clore l’année 2025 sur une note positive, je vous ai concocté une sélection de trois histoires de Suisses de l’étranger qui m’ont particulièrement touchée au cours de l’année écoulée.

Je vous transmets mes meilleurs vœux et vous souhaite un excellent début de nouvelle année! J’espère que vous continuerez à nous lire en 2026.

Bonne lecture,

7 minutes

Dans mon travail, je me concentre sur des sujets pertinents pour les Suisses de l'étranger, des développements politiques en Suisse et leur impact sur la diaspora aux questions sociales, économiques et culturelles. Avant de rejoindre SWI swissinfo.ch, j'ai travaillé comme journaliste locale pour l'Aargauer Zeitung. Je suis titulaire d'un bachelor en communication multilingue et, typiquement suisse, j'ai effectué un apprentissage d'employée de commerce.

«En 1999, je pars pour le Maroc et, à mon arrivée à Casablanca, le douanier m’annonce que mon passeport est périmé – un grand moment de solitude. Je suis conduit dans un bureau, suivi par des agents des douanes. Finalement, ils me laissent passer parce que je suis suisse. Ouf.»

Témoignage de notre lecteur «cgp»

Nous vous avons récemment demandé: avez-vous déjà voyagé avec un passeport suisse périmé? Sous le pseudonyme de «cgp», l’un d’entre vous a partagé en commentaires l’anecdote ci-dessus.

Intrigués, nous avons demandé au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) s’il est possible ou non d’entrer en Suisse avec un document d’identité expiré.

La réponse est oui. La Constitution fédérale garantit aux citoyennes et citoyens suisses le droit d’entrer en Suisse. Même si, en principe, un passeport ou une carte d’identité valables sont requis, une entrée sur le territoire avec un document périmé est possible, pour autant que la nationalité puisse être vérifiée par d’autres moyens.

Dans le cas d’un voyage en avion, cela reste toutefois peu réaliste. Car conformément à l’article 92, alinéa 1, de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI), les compagnies aériennes sont tenues de vérifier, avant le départ, que les documents de voyage de leurs passagers et passagères sont à jour.

Vos commentaires dans nos débats font vivre les échanges au sein de la communauté. Ils nous donnent aussi, à la rédaction, un aperçu précieux des sujets qui vous préoccupent en tant que Suisses de l’étranger.

Dans cette infolettre, nous vous posons régulièrement une question. Les contributions les plus intéressantes ou les plus étonnantes sont publiées dans l’une des éditions suivantes.

👉 Participez! Voici les débats en cours.

Réponses de la communauté

En 2026, nous souhaitons continuer à mettre en avant la diversité de la communauté des Suisses de l’étranger et à partager les opinions de ses membres.

Nous sommes régulièrement à la recherche des personnes prêtes à témoigner de leur expérience devant la caméra. Cela vous tente? Alors n’hésitez pas à me contacter par e-mail: Melanie.Eichenberger@swissinfo.ch

Sélectionné pour vous

Les deux derniers épisodes de la première saison du podcast «Adieu, merci la Suisse», consacré à l’émigration et à la vie à l’étranger, sont désormais en ligne.

Dans le quatrième épisode, le Suisse de l’étranger Roger Brugger et la coach interculturelle Heike Geiling discutent des stratégies permettant de réussir son intégration à l’étranger – car s’installer dans un pays inconnu représente toujours un défi culturel.

Le cinquième et dernier épisode explore les notions de proximité, de sentiment d’appartenance et d’identité – comment elles évoluent lorsqu’on vit à l’étranger, et pourquoi la distance peut parfois même renforcer les relations. Partir à l’étranger implique des adieux, mais pas nécessairement une perte de lien.

3 femmes assises dans des fauteuils

Cinquième Suisse

«Adieu, merci la Suisse»: les traditions comme ancrage dans un monde inconnu

Ce contenu a été publié sur S’expatrier, c’est laisser derrière soi des habitudes qui nous servent de repère. À l’étranger, ces traditions deviennent alors des ports d’amarrage et parfois aussi une façon de transmettre sa culture à ses enfants.

«Adieu, merci la Suisse»: les traditions comme ancrage dans un monde inconnu

En cette fin d’année, le Parlement des jeunes Suisses de l’étranger a tenu des élections afin de renouveler son comité pour la législature 2026-2028. Si le nombre de candidatures a battu un nouveau record, la participation accuse une nette baisse. Notre article:

👉 Vous trouverez ici d’autres articles destinés à la Cinquième Suisse.

Les histoires les plus émouvantes de 2025

Je commencerai par Ian van Rooyen. Sa mère biologique et lui m’ont raconté leur histoire à la fin de l’été. Ian van Rooyen est né en 1977 dans ce qui était alors la Rhodésie. À l’époque, ses parents, un jeune couple de Suisses de l’étranger, ont décidé de le confier à l’adoption. Aujourd’hui résident d’Afrique du Sud, il se bat pour revenir dans le pays de ses parents biologiques, mais le chemin est semé d’embûches juridiques.

Ivan Van Rooyen

Cinquième Suisse

Adopté en Afrique, cet enfant de parents biologiques suisses espère obtenir la nationalité helvétique

Ce contenu a été publié sur Né en ancienne Rhodésie puis adopté quelques mois plus tard, Ian van Rooyen vit en Afrique du Sud. Il se bat pour retourner dans le pays de ses parents biologiques, mais des obstacles juridiques se dressent devant lui.

Adopté en Afrique, cet enfant de parents biologiques suisses espère obtenir la nationalité helvétique

Gabriela Purtschert a également été adoptée par un Suisse de l’étranger vivant en Équateur. Elle réside en Suisse depuis 16 ans. À la mi-août, cette microbiologiste a été sommée par les autorités migratoires de quitter le pays, même si elle y vit depuis plus longtemps que certains de ses proches détenteurs d’un passeport suisse.

Gabriela Purtschert

Cinquième Suisse

Une descendante de Suisses de l’étranger menacée d’expulsion

Ce contenu a été publié sur Elle a étudié, obtenu un doctorat, s’est intégrée, et pourtant, la fille adoptive d’un Suisse de l’étranger doit quitter la Suisse. Il ne lui manque qu’une chose: le passeport rouge à croix blanche.

Une descendante de Suisses de l'étranger menacée d'expulsion

Pour conclure, un sujet qui m’a particulièrement marquée en 2025 est celui de la citoyenneté suisse. Elle n’est en effet pas garantie à vie pour tout le monde. Et beaucoup de Suisses de l’étranger l’ont perdue, souvent à leur insu ou en raison de règles historiques. Leurs histoires montrent à quel point la perte de la citoyenneté peut avoir des conséquences profondes.

L’émigration en toute simplicité

Êtes-vous Suisse de l’étranger, mais envisagez un retour en Suisse? Avant de revenir, il est utile de bien se préparer, surtout si vous devez d’abord trouver un emploi en Suisse.

Découvrez ici ce qu’il faut savoir en matière de recherche d’emploi avant d’entamer votre retour:

À propos de retour: en mars, nous avons publié un article consacré à comment s’intégrer en Suisse lorsque l’on a grandi à l’étranger:

Si vous ne faites pas (encore) partie de la communauté des Suisses de l’étranger – ou si vous connaissez quelqu’un qui envisage de franchir le pas – notre page «L’émigration en toute simplicité» propose des informations fiables sur des sujets tels que la vie à l’étranger, la fiscalité, la prévoyance, la famille ou le retour en Suisse.

Des informations officielles sont disponibles auprès du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), et des conseils supplémentaires peuvent être obtenus auprès de l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE).

La Suisse insolite

🔍 Chaque semaine, Swissinfo vous propose des articles surprenants sur des particularités ou des curiosités suisses.

Plage en Nouvelle Aquitaine

La Suisse insolite

Quand les Helvètes rêvaient d’ailleurs

Ce contenu a été publié sur Sans César, la Confédération helvétique aurait pu avoir les pieds dans l’eau. Une exposition de photos revient sur un projet de migration avorté.

Quand les Helvètes rêvaient d'ailleurs
Nos services pour les Suisses de l’étranger

📲 Avez-vous déjà téléchargé notre application gratuite SWIplus?

Cette application, conçue spécialement pour vous, vous propose encore plus de contenu pour rester en contact avec la Suisse. Vous y retrouverez également notre nouveau podcast «Adieu, merci la Suisse».

Trump signe un décret

Aujourd’hui en Suisse

Ce contenu a été publié sur Les États-Unis placent la Suisse sur une liste de pays aux méthodes commerciales déloyales.

lire plus Aujourd’hui en Suisse
carnaval

La semaine en Suisse

Ce contenu a été publié sur Bienvenue dans notre sélection des événements les plus importants – et les plus hauts en couleur – survenus en Suisse au cours des sept derniers jours.

lire plus La semaine en Suisse
parlement

Aujourd’hui en Suisse

Ce contenu a été publié sur Le Conseil de l’Europe a salué ce vendredi les progrès réalisés par la Suisse depuis sa condamnation pour inaction climatique.

lire plus Aujourd’hui en Suisse
OMS

Aujourd’hui en Suisse

Ce contenu a été publié sur L’UDC exige de la Confédération qu’elle sorte de l’Organisation mondiale de la santé. Elle a déposé une motion en ce sens au Parlement.

lire plus Aujourd’hui en Suisse
Markus Ritter descendant le grand escalier du Parlement.

Aujourd’hui en Suisse

Ce contenu a été publié sur Les dernières nouvelles de la session parlementaire et une enquête sur le contournement des sanctions contre la Russie dans l’actualité de ce mercredi.

lire plus Aujourd’hui en Suisse
La salle du Conseil national.

Aujourd’hui en Suisse

Ce contenu a été publié sur La crise des services secrets suisses et les inquiétudes concernant l’imprévisibilité de l’administration Trump font partie des points forts de l’actualité suisse de ce mardi.

lire plus Aujourd’hui en Suisse
Thomas Süssli

Aujourd’hui en Suisse

Ce contenu a été publié sur Les coulisses de la démission du chef de l’armée et le retour devant la justice des anciens dirigeants de la FIFA et de l’UEFA. Notre sélection de l’actualité du jour.

lire plus Aujourd’hui en Suisse
Viola Amherd passant tout droit devant les journalistes.

La semaine en Suisse

Ce contenu a été publié sur L’actualité suisse de la semaine ou l’«hebdomada horribilis» de Viola Amherd.

lire plus La semaine en Suisse
KUPPEL, BUNDESHAUS, BERNER OBERLAND, JUNGFRAU, BERG, BERGE, , REISEN,

Aujourd’hui en Suisse

Ce contenu a été publié sur Les rentes pour enfants, la 13e rente AVS ou encore la neutralité seront au menu de la session de printemps.

lire plus Aujourd’hui en Suisse
Uniforme du chef de l'armée

Aujourd’hui en Suisse

Ce contenu a été publié sur L’actualité de ce mercredi reste marquée par les déboires du Département fédéral de la défense.

lire plus Aujourd’hui en Suisse
Logo de Ruag

Aujourd’hui en Suisse

Ce contenu a été publié sur Encore de mauvaises nouvelles pour l’armée suisse dans notre sélection de l’actualité de ce mardi.

lire plus Aujourd’hui en Suisse
Friedrich Merz

Aujourd’hui en Suisse

Ce contenu a été publié sur La presse helvétique réagit à la victoire de la CDU aux élections législatives allemandes. Ce lundi marque aussi le troisième anniversaire du début de la guerre en Ukraine.

lire plus Aujourd’hui en Suisse
La signature de Donald Trump

La semaine en Suisse

Ce contenu a été publié sur La menace de droits de douane en Suisse, la réaction controversée de la présidente de la Confédération au discours de J. D. Vance, et Berne qui s’excuse d’un crime contre l’humanité: notre sélection de l’actualité de la semaine.

lire plus La semaine en Suisse
Des Yéniches.

Aujourd’hui en Suisse

Ce contenu a été publié sur Le Conseil fédéral a reconnu que la persécution des gens du voyage au 20e siècle en Suisse était un crime contre l’humanité; notre sélection de l’actualité du jour.

lire plus Aujourd’hui en Suisse
Glacier du Rhône

Aujourd’hui en Suisse

Ce contenu a été publié sur Beaucoup de statistiques – notamment sur la fonte des glaciers – et une mise au point de la présidente de la Confédération dans notre sélection de l’actualité de ce jeudi.

lire plus Aujourd’hui en Suisse
Changement d'un pneu

Aujourd’hui en Suisse

Ce contenu a été publié sur De la route à l’assiette: des résidus de pneus dans nos légumes.

lire plus Aujourd’hui en Suisse
Le siège de la SSR à Berne

Aujourd’hui en Suisse

Ce contenu a été publié sur Droits de douane, Genève internationale, service public et armes atomiques à l’affiche de notre sélection de l’actualité de ce mardi.

lire plus Aujourd’hui en Suisse
LHC

Aujourd’hui en Suisse

Ce contenu a été publié sur Les préoccupations environnementales autour d’un projet du CERN et les coiffures extravagantes de l’équipe de ski suisse sont à retrouver dans notre sélection du jour.

lire plus Aujourd’hui en Suisse
Des travailleurs dans des arbres

La semaine en Suisse

Ce contenu a été publié sur Les réflexions de «l’intellectuel le plus controversé de Suisse», le budget presque équilibré de la Confédération, et le vote des Suisses de l’étranger dimanche dernier; notre sélection de l’actualité de la semaine.

lire plus La semaine en Suisse
Scène de drogue Letten

Aujourd’hui en Suisse

Ce contenu a été publié sur Il y a trente ans, le site du Letten à Zurich était évacué. Mais les scènes de drogue à ciel ouvert se multiplient désormais à nouveau dans les villes suisses.

lire plus Aujourd’hui en Suisse

🧭 Restez informé – restez connecté

Merci d’avoir pris le temps de lire cette infolettre. Vous recevrez la prochaine édition dans deux semaines. D’ici là, nous attendons avec impatience votre avis, votre point de vue ou votre histoire.

Un feedback? Des propositions de sujet?

📩 Ecrivez-moi: Melanie.Eichenberger@swissinfo.ch

Traduit de l’allemand à l’aide d’un outil d’IA/dbu

