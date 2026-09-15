The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Schweizer Demokratie
Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Mit der Schweiz verbunden
Podcast

«Widow’s Bay» mit Emmy als beste Comedyserie ausgezeichnet

Keystone-SDA

Die Horror-Comedyserie "Widow's Bay" ist mit dem Emmy als beste Comedyserie des Jahres ausgezeichnet worden. Die erste und bislang einzige Staffel der Serie setzte sich bei der Gala in Los Angeles unter anderem gegen Konkurrenten wie "Abbott Elementary", "The Bear: King of the Kitchen", "Hacks" und "Only Murders in the Building" durch. "Widow's Bay" war mit 19 Nominierungen in die Emmy-Gala gegangen - und konnte schliesslich insgesamt 14 Preise einsammeln, mehr als je zuvor eine Serie in der Comedy-Kategorie der Emmys.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) «Widow’s Bay» – zu sehen bei Apple TV – spielt auf einer fiktiven Insel an der Ostküste der USA. Deren Bürgermeister möchte das Image seiner etwas heruntergekommenen Heimat aufbessern. Einige der alteingesessenen Bewohner glauben jedoch, dass die Insel mit einem Fluch belegt ist.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft