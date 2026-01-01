20 Personen wegen Schwelbrands in Andermatter Resort evakuiert

Keystone-SDA

Wegen eines Schwelbrands im Bereich Podium des Resorts Andermatt sind am Donnerstagabend zwanzig Personen temporär in ein anderes Gebäude gebracht worden. Menschen kamen keine zu Schaden.

(Keystone-SDA) Wie ein Offizier der Urner Kantonspolizei auf Anfrage sagte, handelte es sich bei dieser Evakuierung um eine reine Vorsichtsmassnahme, so Pikettoffizier Urs Aschwanden. Es sei nicht viel passiert.

Feuerwehr und Polizei rückten laut Aschwanden allerdings mit einem grösseren Aufgebot aus – auch ein Helikopter war dabei. Der Polizeioffizier bestätigte damit eine Meldung von Blick online. Es sei Standard, dass bei Alarmen aus einer solchen Örtlichkeit ein grösseres Aufgebot ausrücke.

Der kriminaltechnische Dienst und ein Kaminfeger analysierten nun, was genau passiert sei und wie es weitergehe. Der Alarm ging kurz vor neun Uhr abends ein.