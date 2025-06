36-jähriger Mann nach Badeunfall in der Aare verstorben

Keystone-SDA

Ein 36-jähriger Mann ist am Freitagabend nach einem Badeunfall unterhalb des Stauwehrs Schönenwerd SO verstorben. Er war beim Schwimmen in Not geraten, wie die Kantonspolizei Solothurn am Samstag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Rettungsaktion wurde am Freitag kurz nach 18.30 Uhr ausgelöst. Eine halbe Stunde später wurde der Mann von einem Helikopter aus gesichtet. Der Schwimmer wurde aus der Aare geborgen, reanimiert und ins Spital geflogen. Dort verstarb er kurze Zeit später.