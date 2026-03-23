89-jährige Fussgängerin wird in Basel von Auto erfasst und stirbt

Keystone-SDA

Eine 89-jährige Fussgängerin ist am Montagmorgen in Basel von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Unfall geschah auf einem Fussgängerstreifen an der Belforterstrasse, wie die Kantonspolizei mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Ein 67-jähriger Autofahrer kollidierte dort kurz nach 10.30 Uhr aus noch nicht bekannten Gründen mit der Fussgängerin. Trotz einer Erstversorgung durch die Sanität mit einem Notarzt an der Unfallstelle erlag die Seniorin im Universitätsspital Basel ihren Verletzungen. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen, wie es im Communiqué heisst.