Aargauer Kantonspolizei stoppt auf der Staffelegg mehrere Raser

Keystone-SDA

Teilen

Die Kantonspolizei Aargau hat am Sonntag auf der Staffelegg mehrere Raser gestoppt. Ein 61-jähriger Autofahrer habe die Messstelle mit 121 Stundenkilometern passiert. Auf dem kontrollierten Abschnitt dieser Passstrasse, die zu Küttigen gehört, sind 80 Stundenkilometer erlaubt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Kantonspolizei nahm ihm den Führerausweis vor Ort ab, wie sie in einer Medienmitteilung vom Montag schrieb. Denn nach Abzug der gesetzlichen Toleranz ergab sich immer noch eine Überschreitung der Geschwindigkeit von 37 Stundenkilometern.

Ausser dem Autofahrer hat die Kantonspolizei drei Personen angezeigt, die mit dem Töff unterwegs waren: Eine 49-Jährige und ein 62-Jähriger passierten die Messstelle mit 116 Stundenkilometern auf dem Tacho, ein 56-Jähriger mit einem Stundenkilometer weniger.